Иранка Шейхи стала первой в мире футболисткой, умершей от коронавируса

Ильхам Шейхи из Ирана стала первой в мире футболисткой, которая умерла от коронавируса. Как сообщает Sport24.ru со ссылкой на CGTN, 23-летняя спортсменка скончалась после 10-дневной борьбы с COVID-19.

Ранее стало известно, что Иран имеет самое большое число погибших от коронавируса за пределами Китая, и это только согласно цифрам, которые иранское правительство признало.

В Иране началась вспышка коронавируса, заболела даже вице-президент Ирана по делам семьи и женщин Масумех Эбтекар. Между тем первый случай коронавируса зафиксирован в Белоруссии – его туда привез иранский студент, прилетевший рейсом из Баку.

Правительство России уже приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.

Новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за сутки не зафиксировано. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Тем временем количество стран, в которых помимо Китая распространился вируса, достигло 50. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Общее число заразившихся опасной инфекцией во всем мире превышает 83 тысячи человек.