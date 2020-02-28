Государственная телекомпания Украины прекращает работу из-за долга перед Euronews

Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ, Первый канал) объявила о блокировке собственных счетов и грядущем прекращении вещания. Такое решение принято судом для обеспечения погашения долга в 10,591 млн евро перед телеканалом Euronews.

"Исполнительная служба министерства юстиции наложила арест на все счета компании", — сообщается в заявлении телекомпании.

Долг телекомпании перед Euronews достался от уже не существующей Национальной телекомпании Украины, которая была создана на основе бывшего Гостелерадио УССР. В 2010 году гостелекомпания и Euronews вместе создавали украинскую версию европейского телеканала. Украина финансировала свою долю в совместном телеканале из госбюджета.

В 2014 году госкомпания была ликвидирована и ее активы перешли в созданную НОТУ. Правительство Украины перестало финансировать украинскую версию европейского телеканала. Поэтому появился долг перед Euronews.

"Арест счетов уже сделал невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020 и остановил запуск новых проектов", — заявили в НОТУ.

Национальной общественной телекомпании Украины принадлежат национальные телеканалы "UA: Первый" и "UA Культура", региональные каналы и три радиостанции.

"Уже неделю общественный вещатель обращается за помощью к кабинету министров Украины, министерству финансов, министерству культуры, молодежи и спорта и министерству юстиции Украины, однако не получает ответа и нужной со стороны государства поддержки", — заявили в общественном телеканале.