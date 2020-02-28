Сумма штрафов за нарушения ПДД в России превысила 100 млрд рублей в год

Опубликована статистика о правонарушениях на российских дорогах за 2019 год. Впервые в истории общая сумма выставленных за нарушения штрафов пробила психологическую отметку в 100 миллиардов рублей. Подавляющее большинство постановлений оформили дорожные камеры.

Общее количество штрафных постановлений в 2019 году составило 142,1 миллиона — об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные МВД, уточняя, что это на 11% больше, чем в 2018-м. При помощи камер вынесено 122,1 миллиона постановлений.

Если переводить эти цифры в деньги, получится рекордная сумма: за прошлый год водители России задолжали государству более 106,5 миллиардов рублей. Комплексы автоматической фиксации обеспечили из них 82,7 миллиарда. К слову, по всей стране сейчас насчитывается 17,3 тысячи камер разного типа.

Интересно, что число постановлений за превышения скорости тоже поставило рекорд, так как на 1,8 млн превысило отметку в 100 миллионов. Вторым по "популярности" нарушением стало несоблюдение требований знаков или разметки, но оно заметно отстает: всего 12 миллионов постановлений. Замыкает тройку лидеров проезд на красный свет с результатом в 5,1 миллиона.

Все эти нарушения фиксируются камерами, и, возможно, именно рост числа автоматических комплексов спровоцировал увеличение количества штрафов. Эксперты издания отмечают, что большинство камер находится в Москве, и именно в столице было вынесено почти 25% всех постановлений.

Любопытно, что в ГИБДД отмечают и положительную статистику: скажем, дел за управление в нетрезвом состоянии заведено на 11% меньше, чем в 2018 году, а суровые наказания стали применяться реже: число водителей, лишенных прав, сократилось на 15%.