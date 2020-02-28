Молодая мама жестоко избила четырехмесячного сына

Четырехмесячный мальчик угодил в тульскую больницу после того, как его жестоко избила родная мать. Женщину уже задержала, в содеянном она созналась, сообщает региональное управление СКР.

Семейная драма разыгралась ночью 23 февраля в частном доме в Чернском районе области. По какой причине 28-летняя женщина начала бить малыша кулаком по голове, ведомство не уточняет, предположительно, она была на взводе из-за постоянных криков мальчика.

Ребенка госпитализировали, о характере полученных травм ничего не сообщается. По предварительным данным, его здоровью был нанесен тяжкий вред.

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью", в ближайшее время суд изберет ей меру пресечения. Судьбу мальчика будут решать родственники и органы опеки.