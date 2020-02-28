Олимпийский чемпион дисквалифицирован на 8 лет за нарушение антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал на восемь лет трехкратного олимпийского чемпиона Сунь Яна.

В 2018 году китайский пловец во время контроля разбил допинг-пробу. После этого оскорбил допинг-офицеров. Международная федерация водных видов спорта (FINA) закрыла на это глаза, тогда как в WADA с этим не согласились и подали апелляцию в CAS.

Ранее спортсмен уже отбывал трехмесячную дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов. На основании этого факта Спортивный арбитражный суд принял решение применить максимальные санкции к Сунь Яну.

При этом, спортсмену не стали аннулировать его достижения. Таким образом, на его счету остались две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали Олимпийских игр-2012 в Лондоне, а также золото и серебро Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Помимо этого, в его активе 11 золотых наград мировых первенств.