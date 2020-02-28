ВВП Франции в квартальном выражении впервые сократился с 2016 года

ВВП Франции в квартальном выражении впервые сократился за последние почти четыре года — со второго квартала 2016 года.

Экономика Франции, вторая по размерам в Европе после Германии,в четвертом квартале 2019 года снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщил национальный статистический институт Insee.

Экономика страны замедлялась постепенно. ВВП Франции в четвертом квартале прошлого года вырос на 0,9% в годовом выражении, в третьем квартале — на 1,5% в годовом выражении.

Потребительские расходы в четвертом квартале 2019 года выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,4% в годовом выражении.

Расходы домашних хозяйств в четвертом квартале немного замедлились (+0,3% после +0,4%), а валовое накопление основного капитала резко замедлилось (+ 0,2% после + 1,3%).

В целом, конечный внутренний спрос без учета запасов замедляется и способствует росту ВВП на 0,3 пункта после роста на 0,7 пункта в предыдущем квартале.

Импорт упал в четвертом квартале (-0,4% после +0,4%), а экспорт был стабильным (+0,0% после -0,3%). В целом, внешний баланс положительно влияет на рост ВВП: +0,1 пункта после -0,3 пункта в третьем квартале.

В четвертом квартале 2019 года потребление домашних хозяйств немного замедлилось (+0,3% после +0,4%), в то время как покупательная способность увеличилась. Следовательно, норма сбережений домохозяйств увеличивается: она составляет 14,9% после 14,5% в третьем квартале 2019 года. В среднем за год норма сбережений домохозяйств увеличивается: 14,7% в 2019 году после 14,2% в 2018 году.