Житель Тамбовской области сядет на 15 лет за интимную переписку с детьми

В Тамбовской области вынесли приговор 27-летнему жителю региона, который вел интимную переписку с маленькими девочками. Мужчина признан виновным по нескольким статьям Уголовного Кодекса: "Фото и видеосъемка несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов ", "Иные насильственные действия сексуального характера" и "Распространение порнографических материалов с использованием СМИ". Судом была собрана достаточная доказательственная база для вынесения решения, сообщает ГТРК "Тамбов".

Сотрудники Следственного комитета установили, что в период с 2016 по 2017 год злоумышленник знакомился с девочками от 9 до 12 лет в социальной сети. Все они проживали в разных частях России. Молодой человек вел с ними переписку на интимные темы, уговаривал делать "откровенные" снимки и отправлять ему. Известно, что мужчина тоже делал непристойные фотографии и присылал несовершеннолетним. Неизвестно, как долго это могло бы продолжаться, но оперативники УМВД России по Тамбовской области успели вовремя пресечь преступную деятельность.

Потерпевшими по уголовному делу признаны четыре несовершеннолетние девочки. Отметим, что во время следственных мероприятий мужчина отказался признать свою вину и дать показания. Однако на тот момент уже была собрана достаточная доказательственная база, благодаря которой суд смог вынести приговор. Злоумышленнику назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

"Ранее он уже был привлечен к уголовной ответственности за аналогичные преступления и к моменту вынесения приговора уже отбывал срок", — рассказали представители пресс-службы СК РФ по Тамбовской области.