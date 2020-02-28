Volkswagen заключил соглашение о компенсациях потребителям за "дизельгейт"

Автопроизводитель Volkswagen и федерация потребителей Германии VZBV достигли "всеобъемлющего соглашения" в рамках первого в своем роде коллективного иска, поданного около 400 тысяч водителей дизельных автомобилей, заявили в суде Брауншвейга, передает France 24.

Коллективный судебный процесс стал одним из самых серьезных юридических процессов компании после скандала 2015 года об оснащении 11 миллионов транспортных средств по всему миру программным обеспечением для сокрытия уровней загрязнения воздуха при испытаниях, который получил название "дизельгейт".

Согласно немецкому законодательству, у истцов есть месяц, чтобы решить, принимать ли соглашение об урегулировании после его одобрения судьями.

Если менее 30 процентов из них отклонят сделку, она состоится.

Объявление о сделке появилось через две недели за тем, как обе стороны публично разошлись после принципиальной договоренности о выплате 830 миллионов евро (916,3 миллиона долларов) немецким владельцам автомобилей с дизельными двигателями.

В компании VW сказали, что тогда переговоры провалились из-за "непропорциональных" требований по поводу выплат со стороны адвокатов VZBV.

Но группа потребителей заявила, что деньги нужны для создания "прозрачной, надежной и безопасной системы", чтобы фактически выплачивать наличные.

Помимо 400 тысяч владельцев дизельных автомобилей в групповом иске VZBV были задействованы 70 тысяч человек с претензиями к VW.

В мае дело одного автовладельца будет рассмотрено в высшем административном суде Германии, решение, которое может повлиять на исход переговоров по урегулированию.