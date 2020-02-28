Бизнес, ипотека, "клетки" и налоги: премьер встретился с сенаторами

Правительство рассматривает возможность снижения налога на труд. Но к этой теме надо подходить взвешенно и аккуратно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федерации.

"Как вы понимаете, любое снижение — это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду", — отметил глава правительства.

Кроме того, уверен Мишустин, необходимо снизить процентную ставку по ипотеке. Сейчас средняя цифра по стране – 9%. Это довольно много, поэтому правительство делает все необходимое, чтобы уменьшить ставку, сообщает телеканал "Россия 24".

Также премьер-министр призвал отказаться от клеток в российских судах. Человека, которого посадили за решетку, начинают воспринимать как опасного преступника. Нужно продумать меры по обеспечению безопасности в судах, уверен Мишустин.

Помимо прочего, во время встречи с сенаторами глава правительства указал на необходимость вернуть лесную отрасль в легальное поле и скорректировать Стратегию развития лесного хозяйства. Плюс, Мишустин считает, что необходимо сократить количество способов госзакупок. Сейчас их одиннадцать, а должно остаться около трех.