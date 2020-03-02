Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

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Сегодня мы рассказываем о трехлетней Владе Мельниковой из города Кушвы Свердловской области.

В месячном возрасте девочка перенесла инсульт, тогда же ей сделали сложную операцию – удалили гематому, давившую на мозг. Операция прошла успешно, но восстановить целостность черепной коробки – вернуть на место ранее удаленный фрагмент кости – врачам не удалось, кость не прижилась. Сейчас у Влады осталась беззащитной часть мозга. Костный дефект нужно срочно закрывать специальным биоимплантатом. Но он стоит более полумиллиона рублей. У родителей Влады таких денег нет.

Из письма Алены Мельниковой, мамы Влады: "На первом месяце жизни у дочери произошел инсульт. Врачи не сразу смогли поставить диагноз. В тот день у Влады была сильная рвота, и нас отправили с подозрением на кишечную инфекцию в местную больницу. Состояние дочки ухудшалось, начались судороги. МРТ показала нарушение кровообращения в левой области головы. Владу положили в реанимацию, ввели в медикаментозную кому, потом перевезли в Областную детскую клиническую больницу (Екатеринбург). Там врачи диагностировали у дочери инсульт и срочно сделали трепанацию черепа, чтобы удалить внутримозговую гематому. Операция прошла успешно. А через несколько месяцев Влада перенесла вторую операцию. Нужно было устранить дефект черепа и поставить обратно часть кости, которая была удалена в процессе первой операции. Но кость не прижилась. Сейчас часть мозга Влады защищена только кожей головы, и мы живем в постоянном волнении за жизнь дочери. Из-за опасности получить травму Влада не ходит в детский сад, не может играть со сверстниками. Врачи рекомендуют закрыть дефект черепа современным биодеградируемым материалом. Он хорошо приживается, со временем зарастает костной тканью и рассасывается. Саму операцию сделают за госсчет, но имплантат мы должны приобрести самостоятельно. Стоит он очень дорого. В нашей семье работает только муж, я дома с двумя маленькими детьми. Помогите спасти дочь!"

Для спасения Влады Мельниковой не хватает 464 985 руб.

Заведующий хирургическим отделением Областной детской клинической больницы (Екатеринбург) Алексей Сухарев: "Наличие костного дефекта черепа Влады требует выполнения повторной операции – краниопластики специальным биодеградируемым имплантатом. В результате ожидается восстановление собственных костных тканей".

Стоимость имплантата 551 600 руб.

64 015 руб. собрали телезрители ГТРК "Урал"

6349 руб. собрали телезрители ОТВ

16 251 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 464 985 руб.

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