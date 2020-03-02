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Помогите детям. Русфонд 8 минут назад

2 марта 202008:35

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о трехлетней Владе Мельниковой из города Кушвы Свердловской области.

В месячном возрасте девочка перенесла инсульт, тогда же ей сделали сложную операцию – удалили гематому, давившую на мозг. Операция прошла успешно, но восстановить целостность черепной коробки – вернуть на место ранее удаленный фрагмент кости – врачам не удалось, кость не прижилась. Сейчас у Влады осталась беззащитной часть мозга. Костный дефект нужно срочно закрывать специальным биоимплантатом. Но он стоит более полумиллиона рублей. У родителей Влады таких денег нет.

Из письма Алены Мельниковой, мамы Влады: "На первом месяце жизни у дочери произошел инсульт. Врачи не сразу смогли поставить диагноз. В тот день у Влады была сильная рвота, и нас отправили с подозрением на кишечную инфекцию в местную больницу. Состояние дочки ухудшалось, начались судороги. МРТ показала нарушение кровообращения в левой области головы. Владу положили в реанимацию, ввели в медикаментозную кому, потом перевезли в Областную детскую клиническую больницу (Екатеринбург). Там врачи диагностировали у дочери инсульт и срочно сделали трепанацию черепа, чтобы удалить внутримозговую гематому. Операция прошла успешно. А через несколько месяцев Влада перенесла вторую операцию. Нужно было устранить дефект черепа и поставить обратно часть кости, которая была удалена в процессе первой операции. Но кость не прижилась. Сейчас часть мозга Влады защищена только кожей головы, и мы живем в постоянном волнении за жизнь дочери. Из-за опасности получить травму Влада не ходит в детский сад, не может играть со сверстниками. Врачи рекомендуют закрыть дефект черепа современным биодеградируемым материалом. Он хорошо приживается, со временем зарастает костной тканью и рассасывается. Саму операцию сделают за госсчет, но имплантат мы должны приобрести самостоятельно. Стоит он очень дорого. В нашей семье работает только муж, я дома с двумя маленькими детьми. Помогите спасти дочь!"

Для спасения Влады Мельниковой не хватает 464 985 руб.

Заведующий хирургическим отделением Областной детской клинической больницы (Екатеринбург) Алексей Сухарев: "Наличие костного дефекта черепа Влады требует выполнения повторной операции – краниопластики специальным биодеградируемым имплантатом. В результате ожидается восстановление собственных костных тканей".

Стоимость имплантата 551 600 руб.

64 015 руб. собрали телезрители ГТРК "Урал"

6349 руб. собрали телезрители ОТВ

16 251 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 464 985 руб.

ПОМОЧЬ ВЛАДЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире ВГТРК и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 147 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 14,249 млрд руб. В 2020 году (на 27 февраля) собрано 187 507 161 руб., помощь получили 174 ребенка. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 году Русфонд выиграл президентский грант на проект "Совпадение. Экспедиция доноров костного мозга", а его Национальный РДКМ – президентский грант на проект "Академия донорства костного мозга", грант мэра Москвы на проект "Спаси жизнь – стань донором костного мозга" и грант Департамента труда и соцзащиты населения Москвы на проект "Столица близнецов". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

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