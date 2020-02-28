28 февраля 202015:04

Спасенная в Стрельне малышка нерпа переходит на взрослое меню

Спасенная малышка нерпа продолжает обживаться в поселке Репино, где находится Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", об изменениях в жизни обитательницы рассказали выхаживающие ее специалисты.

Зверьку было три дня отроду, когда он чуть не погиб. 5 февраля житель Петербурга случайно обнаружил нерпенка в Стрельне на берегу Финского залива. Видимо, его вынесло туда волной во время шторма. Мужчина вызвал спасателей, так зверек обрел новый дом. Правда, временный, подчеркивают работники центра. Когда-нибудь ластоногую обязательно выпустят в море. А пока ее только готовят к будущей самостоятельной жизни.

С самого начала нерпе давали специальную смесь, и вот теперь пришло время переводить ее на взрослое питание. Пока малыш справляется только с маленькими рыбками. Кроме того, постепенно ее будут приучать самостоятельно доставать рыбу из воды.

Следующим важным этапом взросления для нерпы станет продолжительное нахождение в холодной воде. Как рассказали специалисты центра, сейчас она быстро замерзает в бассейне. В будущем планируется увеличивать время пребывания зверька в естественной для открытого моря температуре.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

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