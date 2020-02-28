Прогноз неутешительный: коронавирус захватывает Европу

Всего в мире коронавирусом заразились свыше 83 тысяч человек. Сегодня, 28 февраля, стало известно, что на карантин отправили президента Монголии. Это произошло после того, как он вернулся в страну после официального визита в Китай. География распространения коронавируса растет — инфекцию регистрируют все в новых странах Европы.

Число зараженных и погибших растет с каждым часом. Во Всемирной организации здравоохранения близки к признанию COVID-19 пандемией.

"Количество стран, где был выявлен коронавирус, увеличилось на семь за последние сутки. Мое послание этим странам простое: если вы будете действовать активно, то сможете помешать распространению вируса и таким образом спасти жизни людей", — прокомментировал ситуацию генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Новые случаи заражения выявлены в Хорватии и Франции. Однако основной очаг заболевания — это Италия. В Ватикане Папа Римский отменил все официальные аудиенции, а на матче миланского "Интера" против болгарского "Лудогорца" из-за страха перед вирусом не было ни души. Не все матчи пользуются популярностью, но чтобы стадион совсем пустовал — нонсенс. Коронавирус настолько запугал итальянцев, что Министерство здравоохранения закрыло трибуны для фанатов на все ближайшие игры.

"Ужасно играть за закрытыми дверьми, потому что футболу нужна публика, нужны фанаты и атмосфера вокруг. Атмосфера на стадионе — самое прекрасное. Но мы уступаем решению, принятому органами здравоохранения. Я надеюсь, что все вернется на круги своя как можно скорее", — поделился главный тренер футбольного клуба "Интер" Антонио Конте.

Во Всемирной организации здравоохранения уверены — страны должны сдерживать вирус гораздо активней. Свои агрессивные меры предложили в Австрии, где количество заболевших выросло до пяти. Министр здравоохранения Рудольф Аншобер призвал сограждан при появлении симптомов не обращаться в больницу и даже скорую не вызывать:

— Нужно набрать номер 1450 и проконсультироваться, как дальше действовать в вашей конкретной ситуации. Это играет решающую роль в том, чтобы не привести к еще большему распространению вируса.

В Швеции, наоборот, призвали граждан обращаться к врачам еще до появления симптомов и посоветовали сдать кровь для проверки на коронавирус. Для этого по всей стране при помощи военных развернули сеть мобильных лабораторий.

В Германии же взялись за допрос пассажиров. Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил:

"Кризисный комитет накануне принял свои первые решения. Например, авиапассажиры, прибывшие из зараженных районов, будут обязаны предоставлять информацию о своем местонахождении после приземления. Теперь речь идет не только о прибывших из Китая, но и о прилетевших из Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии".

Первый случай коронавируса выявили и в Белоруссии. Заболевшим оказался иранский студент Белорусского технического университета. Пациента изолировали в больнице.



Впрочем, даже при наличии усиленных мер прогноз неутешительный. По крайней мере, в ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш отметил, что окно возможностей по предотвращению пандемии сокращается с каждым днем.