Режиссер фильма "Умирать легко" провел в коме две недели

Стало известно о состоянии здоровья 62-летнего режиссера Александра Хвана, экстренно госпитализированного в начале февраля. Оказалось, что две недели ему пришлось провести в искусственной коме.

"Он по-прежнему в больнице. Две недели провел в искусственной коме под аппаратами, был подключен к вентиляции легких", — рассказали изданию Starhit близкие Александра Хвана, добавив, что в ближайшее время его уже должны перевести в обычную палату.

По словам друзей, причиной плохого самочувствия стала хроническая обструктивная болезнь легких, возникшая из-за многолетнего курения. Теперь режиссеру придется кардинально менять образ жизни, так как курить ему больше нельзя.

"Если нарушит правило, то остаток жизни может провести с трахеостомой — специальной трубкой в горле", — пояснили изданию родственники.

Также они попросили поклонников оказать мастеру моральную поддержку.

Александр Хван известен как режиссер фильмов "Дюба-дюба", "Умирать легко", "Кармен" и сериалов "Марьина роща", "Сильнее судьбы" и "Взгляд из вечности". Кроме того, в некоторых лентах он появлялся в качестве актера. На его счету роли в фильмах "Питер FM", "Мания Жизели" и сериале "Дети Арбата".