Журнал Forbes убрал из списка миллиардеров двух россиян

Журнал Forbes пересмотрел размер финансового состояния основателей стартапа Veeam Software россиян Ратмира Тимашева и Андрея Баронова. В январе предприниматели продали компанию американскому венчурному фонду Insight Partners за $5 млрд.

Forbes полагал, что каждый из предпринимателей получит после сделки более $1 млрд. Однако, по условиям сделки, 10% доли Тимашева и Баронова перешли в опционный пул для ключевых сотрудников, что уменьшило состояние каждого предпринимателя до $900 млн.

Кроме того, с этой суммы предпринимателям необходимо заплатить налоги. Проживающий в США Тимашев отдаст 31% своего состояния, а налоговый резидент Швейцарии Баронов — 20%.

Таким образом, Forbes оценил состояние Тимашева в $680 млн, Баронова — в $770 млн.

Veeam Software разрабатывает программные продукты для резервного копирования, восстановления, защиты и безопасности данных, облачного хранения. Компания имеет свыше 365 тыс. клиентов в 160 странах и офисы в 30 странах.