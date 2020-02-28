Обвиняемый в убийстве угрожал взорвать гранату во время заседания суда в Одессе

Доставленный в одесский суд мужчина, обвиняемый в убийстве, пригрозил подорвать себя с помощью гранаты. Беседовать с судьей он отказался, потребовав встречи с прокурором Одесской области.

"Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке… Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит", — заявил Вячеслав Гарькавый.

После этого он извинился перед находившимися в зале людьми, которых спешно эвакуировали. Территорию оцепили, на место прибыли спецподразделения, но, как сообщает "Думская.net", их помощь не потребовалась — во время переговоров "бомбист" признал, что граната является муляжом и сдался.

Гарькавого обвиняют в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.