Шнур поведал об убытках и вкладе в борьбу с коронавирусом

После вступление в "Партию роста" лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что политическая деятельность в финансовом плане приносит ему убытки, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли он участвовать в выборах в Госдуму, Шнуров ответил, что "только вступил в партию и пока не метит в депутаты".

По его словам, политическая деятельность с точки зрения личной экономики — это "сплошные убытки". "Я считаю, что время у меня настало такое, что я могу что-то этому обществу дать, не только взять, а дать", — сказал Шнуров.

Музыкант подчеркнул, что не присоединялся к какому-либо лагерю. По его словам, если он видит какую-то несправедливость, то по-прежнему не останется равнодушным и будет критиковать.

"Мне очень многое не нравится в нашем обществе, мне очень многое не нравится в нашей политике. Я пошел туда, поверьте мне, не из-за хорошей жизни и уж точно не ради успеха. Потому что успеха мне уж и без политики хватает. А деньги, конечно, в Госдуме, по сравнению с моими концертными гонорарами, вообще смешные. Поэтому какую-то корысть с моей стороны заметить — это нужно быть большим фантазером", — отметил Шнуров.

Решение пойти в политику он объяснил тем, что "переосмыслил себя в жизни". "Политикой, насколько я понимаю, я занимаюсь уже давно. Просто никогда не заявлял открыто. А сейчас решил, что пора быть честным по отношению к себе и по отношению к тому делу, которым я занимаюсь. Мои песни — это же абсолютно социальные высказывания. Они поднимали проблемы в основном, а не говорили о том, как прекрасна жизнь", — добавил Шнуров.

Кроме того, музыкант отметил, что его вклад в борьбу с коронавирусом для общества — в том, что он сам не болеет.

Шнуров также уточнил, что будет делать, если у СМИ пропадет к нему интерес: "Класс​​​. Поеду на рыбалку". Быть непубличным, добавил артист, дешевле.