Формула-1. Риккардо показал лучшее время в утренней сессии 6-го дня тестов, Квят – 7-й

Пилот "Рено" Даниэль Риккардо показал лучшее время в утренней сессии шестого дня официальных зимних предсезонных тестов в Барселоне. Австралиец проехал 65 кругов, а в лучшем из них показал время одна минут 16,276 секунды.

Вторым стал монегаск из "Феррари" Шарль Леклер (+0,084 – 76 кругов), а замкнул тройку лидеров действующий чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон (+0,134 – 89) из "Мерседес". Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят, проехавший 58 кругов, показал седьмой результат.