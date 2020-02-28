В Приморье жители аварийного дома вызвали прокурорскую проверку через соцсети

В Приморском крае жильцы аварийного дома вызвали прокурорскую проверку с помощью социальных сетей. Сотрудники прокуратуры проверили информацию о том, что один из жилых домов Лесозаводска находится в аварийном состоянии, — сообщают "Вести: Приморье".

Выяснилось, что ранее ведомство уже проводило проверку этому адресу. Летом 2019 года было установлено, что здание находится в ненадлежащем состоянии. Капитальный ремонт многоквартирного дома не выполнялся, что создавало угрозу для жизни и здоровья граждан. В связи с этим главе Лесозаводского городского округа вынесли представление об устранении всех выявленных нарушений законодательства.

Новая проверка показала, что никаких мер по устранению нарушений до сих пор предпринято не было. Учитывая все обстоятельства, межрайонная прокуратура обязала городскую администрацию привести в надлежащее состояние стены, фасад и кровлю жилого дома. Теперь ход капремонта и соблюдение жилищных прав граждан будут контролировать представители ведомства.