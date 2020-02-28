28 февраля 202015:35

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

uefa.com

В пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.

Таким образом, определились следующие пары 1/8 финала турнира:

"Истанбул Башакшехир" (Турция) – "Копенгаген" (Дания)
"Олимпиакос" (Греция) – "Вулверхэмптон" (Англия)
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Байер" (Германия)
"Вольфсбург" (Германия) – "Шахтер" (Украина)
"Интер" (Италия) – "Хетафе" (Испания)
"Севилья" (Испания) – "Рома" (Италия)
"Айнтрахт" (Германия) / "Зальцбург" (Австрия) – "Базель" (Швейцария).
ЛАСК (Австрия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Первые матчи запланированы на 12 марта, ответные – на 19 марта. Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала турнира состоится в пятницу, 20 марта.

Напомним, финал Лиги Европы сезона-2019/2020 состоится 27 мая 2020 года и пройдет на поле стадиона "Энерга-Гданьск" в Польше. Для поляков этот финал еврокубка станет вторым за последние пять лет – в 2015 году решающий матч турнира принимала Варшава, тогда испанская "Севилья" переиграла украинский "Днепр" со счетом 3:2.

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