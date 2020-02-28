В пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.

Таким образом, определились следующие пары 1/8 финала турнира:

"Истанбул Башакшехир" (Турция) – "Копенгаген" (Дания)

"Олимпиакос" (Греция) – "Вулверхэмптон" (Англия)

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Байер" (Германия)

"Вольфсбург" (Германия) – "Шахтер" (Украина)

"Интер" (Италия) – "Хетафе" (Испания)

"Севилья" (Испания) – "Рома" (Италия)

"Айнтрахт" (Германия) / "Зальцбург" (Австрия) – "Базель" (Швейцария).

ЛАСК (Австрия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Первые матчи запланированы на 12 марта, ответные – на 19 марта. Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала турнира состоится в пятницу, 20 марта.

Напомним, финал Лиги Европы сезона-2019/2020 состоится 27 мая 2020 года и пройдет на поле стадиона "Энерга-Гданьск" в Польше. Для поляков этот финал еврокубка станет вторым за последние пять лет – в 2015 году решающий матч турнира принимала Варшава, тогда испанская "Севилья" переиграла украинский "Днепр" со счетом 3:2.