В России открылись предзаказы на Audi SQ7 с мощнейшим дизелем

"Подогретый" полноразмерный вседорожник от Audi уже обзавелся и бензиновым мотором, но до России пока добрался только с V8 на "тяжелом топливе". Впрочем, его показатели обеспечивают кроссоверу убедительную динамику, а вот цена новинки оказалась выше, чем у конкурентов.

Audi SQ7 в дизельной ипостаси располагает 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента диапазоне от 1000 до 3250 об/мин, снятых с 4 литров рабочего объема. Мотор работает в паре с восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода. Эта силовая установка позволяет большому вседорожнику набирать 100 км/ч за 4,8 секунды, максимальная же скорость SQ7 ограничена отметкой в 250 км/ч.

Отличается "подогретый" вседорожник от своих более приземленных собратьев конфигурацией бамперов, оформлением решетки радиатора и иным выхлопом - четырьмя хромированными округлыми патрубками. Кроме того, SQ7 пересадили на 21-дюймовые колеса (опционально доступны 22-дюймовые) и отделали некоторые детали кузова матовым серебристым покрытием.

В интерьере появились спортивные кресла и руль, а также отделка алюминием, карбоном и алькантарой. В списке доступных опций значатся четырехзонный климат-контроль, доводчики дверей, акустика Bang&Olufsen, пакеты ассистирующих систем, лазерная матричная оптика и тому подобное.

В стандартное оснащение кроссовера включены, скажем, светодиодные матричные фары, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с навигацией и акустикой Bose, система Audi drive select, парковочный помощник с передними и задними датчиками, и так далее. Ходовую часть кроссовера можно снабдить системой подавления кренов кузова, управляемыми задними колесами, спортивным дифференциалом и адаптивной пневматической подвеской.

В России стоимость Audi SQ7 стартует с отметки в 6 785 000 рублей. Допустим, BMW X5 M50d с 400-сильным дизелем ненамного медленнее - до 100 км/ч он разгонится за 5,2 секунды, а вот цена баварского конкурента заметно ниже: стартует она с отметки в 6 210 000 рублей.