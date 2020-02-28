Столтенберг: НАТО поддержит Турцию в воздухе

Североатлантический альянс продолжит поддерживать Турцию в области противовоздушной обороны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заседания членов военного блока, собранного по запросу Анкары, пишет агентство "Интерфакс".

Генсек назвал Турцию пострадавшей стороной в сирийском конфликте и выразил соболезнования семьям солдат, погибших в Идлибе. Столтенберг также призвал Россию и Сирию прекратить неизбирательные воздушные атаки.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения AWACS альянса продолжат патрулировать воздушное пространство Сирии и помогать Турции, пообещал Столтенберг.



Напомним, ситуация в сирийской провинции Идлиб резко обострилась 28 февраля, когда подразделения турецкой армии попали под обстрел. Погибли 22 военнослужащих.