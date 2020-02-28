Александр Кокорин: буду стараться попасть в сборную, чтобы сыграть на Евро-2020

Нападающий Александр Кокорин, перешедший на правах аренды из петербургского "Зенита" в "Сочи", заявил, что намерен вернуться к своему прежнему уровню, чтобы попасть в составе сборной России на чемпионат Европы.

"Лично для себя я ставлю цель быть в хорошей форме, здоровым, чтобы быть готовым выполнять те задачи, которые передо мной поставят, – заявил Кокорин, слова которого приводит ТАСС. – Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы".

Прошлой осенью Александр освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы. Форвард вернулся в "Зенит", но чемпионы России решили отдать его в "Сочи".

28-летний футболист в составе сборной России принял участие в 48 играх во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля нынешнего года в 12 городах Старого Света, включая Санкт-Петербург. Подопечным Станислава Черчесова будут противостоять Дания, Финляндия и Бельгия.