Анкара, Берлин и Брюссель сделали заявления по нелегалам

У турецких властей не оставалось иного варианта, кроме как смягчить политику в отношении нелегальных иммигрантов, желающих добраться до Европы.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление руководителя управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна.

Чиновник пригрозил, что в том случае, если сирийская провинция Идлиб падет, у Турции более не останется возможности сдерживать миллионы беженцев в Европу.

Ранее Анкара сообщала, что новая волна сирийских беженцев будет для нее непосильной, поскольку в Турции и так уже находятся 3,7 миллионов жителей САР. Кроме того, турецкие власти пообещали, что не будут чинить препятствий беженцам из Афганистана и Ирана, которые захотят добраться до стран ЕС.

Наряду с этим представитель министерства иностранных дел Германии, как передает ТАСС, сообщил журналистам о готовности Турции открыть дверь в Европу перед беженцами из Сирии, подчеркнув, что еще рано делать из этого какие-то выводы.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт проинформировал о том, что канцлер Ангела Меркель поговорила по телефону с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и позже намерена созвониться с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

В Брюсселе между тем готовы и далее оказывать денежную помощь Анкаре, принимающей беженцев из Сирии.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии, напомнив о том, что в рамках договоренности между Евросоюзом и Турцией последней выделено 6 миллиардов евро на обустройство в этой стране беженцев.

Ранее сообщалось о резкой вспышке боевых действий в Идлибе, где боевики группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) атаковали правительственные войска, при этом в их рядах находились турецкие военные. Они пострадали при ответном ударе сирийской армии.