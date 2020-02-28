Поддубный: Сирия стоит на пороге очередного крупного конфликта

На протяжении последних недель турецкие военные скрытно поддерживали не просто так называемую умеренную вооруженную оппозицию, а боевиков международной террористической группировки "Хайят Тахрир ан-Шам", бывшего филиала "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Сирии. Турецкие военные действовали в интересах этих боевиков, делились с ними разведданными и выступали в качестве своеобразного зонтика для "Хайят Тахрир ан-Шам", которая в Турции же признана террористической организацией. Так прокомментировал в программе "60 минут" неожиданную эскалацию конфликта в сирийский провинции Идлиб единственный российский журналист, который работает в этом регионе, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.

Накануне боевики организовали массированную атаку на бойцов правительственных сил, причем их поддерживала турецкая артиллерия и системы радиоэлектронного подавления. По словам военкора, как только для них обстановка складывалась сложной, они отходили в районы опорных пунктов турецкой армии, которые пользуются неприкосновенностью на сирийской земле в провинции Идлиб. "То есть, по этим опорным пунктам, которые официально заявлены турецкой стороной, огонь вестись не может", — пояснил Поддубный.



Сейчас продолжаются ожесточенные бои в районе населенного пункта Серакиб. Военкор объяснил, насколько важное значение имеет этот пункт: "Серакиб — транспортный узел, который находится на пересечении двух трасс: М4 Латакия — Алеппо и М5 Дамаск — Алеппо. Боевики активно пытаются прорвать оборону сирийских военных именно на этом направлении. И более того, турецкая армия, фактически уже не стесняясь, поддерживает радикалов и артиллерией, и на земле. В рядах боевиков действуют турецкие военные, которые, естественно, не уведомляют об этом российскую сторону. По вине Анкары погибли 33 турецких военнослужащих. Никто просто не знал, что они находятся в рядах атакующих боевиков "Хайят Тахрир ан-Шам".

По информации, которой делится военная разведка Сирии, на территории зон деэскалации Идлиб действуют турецкие операторы сил специальных операций. "Это значит, что Турция готовится проводить диверсионные мероприятия на территории, которую контролируют правительственные силы: засады, налеты, рейды, уничтожение техники и конвоев с боеприпасами. А это фактически уже прямые столкновения", — подчеркнул Поддубный.

При этом военкор обратил внимание, что Турция перебросила в провинцию Идлиб не только современные системы артиллерийского вооружения, но и переносные зенитно-ракетные комплексы, которые теперь угрожают самолетам в небе над Идлибом.

"И когда и сирийские, и российские самолеты наносят удары по позициям боевиков террористической организации "Хайят Тахрир ан-Шам", они испытывают противодействие со стороны турецких систем зенитной обороны. Летчики вынуждены отстреливать ложные тепловые цели для того, чтобы уходить не от ракет террористов, а от турецких ракет".

Поддубный уверен, что регион стоит на пороге крупного конфликта. "И пока только профессионализм российских офицеров держит эту ситуацию, что называется, на волоске".

По данным Минобороны России, ситуация в сирийский провинции Идлиб обострилась после того, как боевики группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) устроили крупномасштабную атаку на правительственные войска Сирии в этом регионе. Как выяснилось, среди нападавших находились и турецкие военнослужащие, 33 из них погибли, 36 получили ранения.