Аппарат Голиковой отреагировал на письмо АТОР

В аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой получили письмо Ассоциации туроператоров России (АТОР), касающееся запрета на продажу туров в Италию и другие страны в связи с распространением коронавируса.

"Письмо будет рассмотрено в установленном порядке", – сообщили в аппарате "Интерфаксу".

АТОР направила письмо вице-премьерам Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко после того, как Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в ряд стран. Ассоциация обратила внимание на то, что ведомство употребляет формулировку "приостановить до нормализации эпидемиологической обстановки". Представители туриндустрии считают, что это "не позволяет однозначно определить временные границы действия этих рекомендаций".

Из-за рекомендаций не ездить в страны, где активно распространяется коронавирус, граждане начинают отказываться от туров и расторгают договоры с туроператорами. Последние, в свою очередь, несут убытки и просят правительство РФ и Роспотребнадзор обозначить срок действия ограничений.

26 февраля Голикова, возглавляющая штаб по борьбе с новым типом коронавируса COVID-19 сообщила, что Ростуризму и МИД РФ поручено обратиться к гражданам и туроператором с рекомендацией воздержаться от поездок в Италию. Эта страна лидирует по числу зараженных коронавирусом в Европе.