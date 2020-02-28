Уточнена ситуация со вновь заболевшими коронавирусом

Китайские медики установили, что переболевшие коронавирусом пациенты, у которых по анализам было снова обнаружено это заболевания, не являются заразными для окружающих. Об этом сообщила сегодня представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Го Яньхун, передает ТАСС.

Ранее местные СМИ сообщали, что, например, в китайской провинции Гуандун у 14% пациентов, вылечившихся от вызываемой коронавирусом пневмонии, после излечения был вновь выявлен вирус.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань в декабре 2019 года. По последним данным, общее число заразившихся опасной инфекцией во всем мире сейчас уже превышает 83 тысячи человек.

Между тем, власти Гонконга сообщили сегодня о расследовании первого случая возможной передачи коронавируса от человека домашнему животному. Предварительные тесты выявили признаки инфекции у собаки, хозяин которой уже переболел коронавирусом. В связи с этим домашние животные всех заболевших теперь будут помещены на двухнедельный карантин.