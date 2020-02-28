Калиброносные корабли вошли в Средиземное море

Российские фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров" вошли в Средиземное море. Они должны присоединиться к постоянной группировке кораблей ВМФ РФ у берегов Сирии, сообщает агентство "Интерфакс".

Это уже не первый поход "Адмирала Григоровича" в регион. Он наносил удары по позициям террористов в 2016 и 2017 годах. "Адмирал Макаров" с 2018 года тоже входит в Оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море. Однако данных о применении им вооружения нет.

"Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" – это фрегаты проекта 11356. Основное вооружение боевых кораблей – универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК".