Найдено самое древнее существо, утратившее части тела за ненадобностью
Исследование загадочного животного, обитавшего в морях 518 миллионов лет назад, показало, что в процессе эволюции оно избавилось от ненужных конечностей. Это самый ранний известный пример утраты частей тела в угоду изменившимся условиям.
Подробности изложены в научной статье, опубликованной в журнале Current Biology.
Учёным хорошо известно, что у предков змей были ноги, а у далёких предков человека - хвост. Но, приспосабливаясь к новым экологическим нишам, животные утратили части тела, развитие которых заняло у их предшественников много поколений. Такое явление биологи называют вторичной потерей.
Когда животные впервые стали проявлять подобную неблагодарность и расточительность? Судя по выводам недавнего исследования, как минимум 518 миллионов лет назад, в раннем кембрийском периоде.
Авторы изучили необычные останки представителя вида Facivermis yunnanicus. Это загадочное червеобразное существо было менее 10 сантиметров в длину. На переднем конце тела у него располагалось пять пар покрытых шипами конечностей, а задний конец тела был утолщён.
Это создание известно палеонтологам уже около 30 лет, и всё это время специалисты не устают спорить, кому оно приходится родственником. Его относят к предкам то кольчатых червей, то щупальцевых, то пятиусток. Общепринято, пожалуй, лишь то, что F. yunnanicus принадлежит к билатериям, то есть двустороннесимметричным животным. Но это крайне широкая группа, объединяющая, скажем, людей с насекомыми.
Новая версия гласит, что F. yunnanicus относится к лобоподам. В этом исследователей убедил целый арсенал математических методов, использованных для установления эволюционного родства. Но у лобоподов пары конечностей расположены вдоль всего тела, почему же F. yunnanicus выделяется из этого ряда? Потому, отвечают авторы, что лишним конечностям, вульгарно выражаясь, наступила труба.
Поясним. Уникальность окаменелости, изученной исследователями, в том, что задняя часть тела животного погружена в твёрдую трубку. Её происхождение неизвестно, но по габаритам она точно подходит заднему утолщённому концу тела F. yunnanicus.
Возможно, известный интеллектуал Кролик сказал бы на это: "Всё ясно, он застглял!". Но учёные полагают, что перед нами не свидетельство древней трагедии существа, случайно попавшего куда не надо. Напротив, "червь с щупальцами" находился буквально в домике. Твёрдая оболочка служила якорем, надёжно прикрепляющим его ко дну, и, возможно, защитой от хищников.
При таком образе жизни конечности на участке тела, погружённом в "раковину", были бесполезны, а скорее всего, даже мешали. Поэтому F. yunnanicus утратил их в процессе эволюции.
Именно так и появилась его известная палеонтологам анатомия с конечностями только на переднем конце тела (они, вероятно, служили для захвата пищи). Просто в ранее исследованных образцах почему-то не сохранились твёрдые трубки, предполагают авторы (хотя на первый взгляд у твёрдого объекта куда больше шансов сохраниться в окаменелости, чем у мягкого тела этого древнего обитателя морей).
"Это самый ранний известный пример вторичной потери, наблюдаемой сегодня в таких случаях, как потеря ног змеями", - заключает первый автор статьи Ричард Ховард (Richard Howard) из Юньнаньского университета.
Заметим, что именно в кембрии на Земле стали появляться животные с твёрдым скелетом, то есть началась более или менее подробная палеонтологическая летопись. Таким образом, эволюция могла пользоваться вторичной потерей и раньше, возможно, с самого возникновения многоклеточных животных, но следов этого учёные пока не нашли.
К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как животные в процессе эволюции массово избавлялись от ненужных генов. А некоторые живые существа, напомним, утратили даже способность дышать.