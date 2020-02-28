Минпромторг расширил перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг расширил перечень автомобилей стоимостью от 3 млн руб., облагаемых налогом на роскошь. В список вошли автомобили марок Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

По закону, владельцы автомобилей стоимостью 3-5 млн руб. должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывают по коэффициенту, умноженному на 1,3, на машины возрастом два-три года — умноженному на 1,1.

Налог в двойном размере платят владельцы машин стоимостью 5-10 млн руб. и возрастом до пяти лет. Тройной налог платят за авто стоимостью 10-15 млн руб. и возрастом 10-20 лет.

Перечень легковых автомобилей стоимостью от 3 млн руб. определяют на основании сведений о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии авто с учетом года выпуска, которые производитель или продавец предоставляют в Минпромторг.