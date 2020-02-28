Актер из культовых фильмов оказался главарем банды, похищавшей квартиры и сбережения москвичей

В Москве задержали банду аферистов, которую возглавлял бывший актер. Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, главарь "снялся в эпизодических ролях нескольких культовых фильмов прошлых лет". Имя артиста и названия кинолент она не указала.

По данным полиции, банда присваивала квартиры и сбережения недавно скончавшихся состоятельных людей. Деньги и недвижимость похищали только у тех, у кого не осталось наследников.

"Получив от сообщников информацию о смерти одинокого владельца квартиры, злоумышленники проникали в жилище и забирали оттуда документы на право собственности, – рассказала Волк РИА Новости. – Затем другие участники оформляли документы, подтверждающие родственные связи с умершим, и в судебном порядке приобретали права на недвижимость и банковские счета".

При обыске у предполагаемого главаря банды обнаружились 20 комплектов документов покойных, в том числе паспорта. Сколько именно квартир и денег мошенникам удалось похитить, не уточняется.

Четверо членов банды уже заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

14 февраля сообщалось о черном риэлторе из Костромы, который продавал квартиры умерших. В прошлом году 41-летний костромич незаконно оформил, а затем благополучно продал двухкомнатную квартиру, владелец которой умер за несколько лет до этого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве.