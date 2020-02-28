Кольцо в устрицах и платье за 10 миллионов: Лена Ленина рассказала о своей свадьбе

Две недели назад состоялась свадьба Лены Лениной – самой эпатажной бизнесвумен России. Светская львица кардинально изменила имидж: отказалась от экстравагантных париков и пошла под венец с короткой стрижкой. Праздник прошел с размахом: звездные гости, платье невесты за 10 миллионов рублей и квартира на Кипре в подарок. Кто же новый избранник Елены и почему о нем так мало известно?

Со своим будущим супругом Антоном Игнатовым Ленина познакомилась в принадлежащем ему ресторане.

"Он работал персональным шеф-поваром у первых лиц страны", – отметила Ленина. При этом бизнесвумен подчеркнула, что ценит в супруге "настоящего мужика".



В свою очередь Игнатов рассказал, как сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

"Я приготовил для нее устрицы, в одну из которых спрятал кольцо", – признался он, добавив, что опасался, не проглотит ли невеста кольцо.

Свекровь Лены Лениной сначала была настроена против этого брака. Однако, по словам матери Антона, сейчас они с невесткой познакомились ближе и уже "притерлись".

"Но все равно это событие стало для меня неожиданным, ведь я мечтала о другой невестке", – призналась Любовь Алексеевна.

Не все родственники и знакомые пары верят в искренность чувств новобрачных. Так, бывшая подруга Игнатова Яна Морозова до сих пор не верит, что Антон женился на Елене. Девушка утверждает, что если бы в жизни ее экс-бойфренда не появилась Лена, то они бы сошлись обратно. По мнению Яны, Лена Ленина Антону совершенно не подходит – ему нужен "семейный человек".

Некоторые и вовсе считают, что Игнатов женился в корыстных целях. А вот брат Лениной Виталий, который был свидетелем на свадьбе, верит в счастливый брак.

"Посмотрев на романтические и трепетные отношения ребят, я понял, что свадьба будет", – сообщил он.

Что же это: брак по расчету или настоящая любовь? Что дарили звездные гости молодоженам? Кто и по какой причине отклонил приглашение на торжество? Почему Лена и Антон отказывались целоваться на свадьбе? Ответы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".