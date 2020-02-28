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28 февраля 202016:12

Google построит ЦОД рядом со стареющей электростанцией

Wikipedia

Американская энергетическая компания Xcel Energy в 2015-м году приняла решение вывести из эксплуатации два пылеугольных энергоблока по 800 МВт каждый на своей тепловой электростанции Sherburne County Generating Plant в округе Шербурн, штат Миннесота. Решение является частью стратегии компании, чтобы сократить выбросы углерода на 60% к 2030 году.

В течение почти четырех десятилетий Шерко, как местные жители называют эту станцию, сжигала уголь и платила налоги. Станция выбрасывает больше парниковых газов, чем что-либо другое в Миннесоте, но также покрывает 75% налоговой базы города Бекер. ТЭС Sherburne County Generating Plant является крупнейшим из всех энергетических активов Xcel Energy. Её три энергоблока имеют общую установленную электрическую мощность в 2222 МВт - достаточно, чтобы обеспечивать энергией 2,6 миллионов домов.

Xcel Energy Inc. планирует вывести станцию из эксплуатации поэтапно в течение следующего десятилетия и у города, расположенного примерно в 50 милях к северо-западу от центра Миннеаполиса, казалось, было мало вариантов замены станции.

И тут к компании пришла Google, которая заявила, что хочет разместить центр обработки данных рядом со стареющей станцией. При этом, компании понадобиться столько энергии, сколько хватило бы городу с населением в 600 000 человек.

"Мы будем продолжать усердно работать, чтобы продемонстрировать, что Бекер является подходящим домом для этого проекта, и мы готовы предоставить надежную, возобновляемую и доступную энергию, которая помогает обеспечить значительный рост бизнеса", сказал Крис Кларк, президент Xcel Energy.

Xcel Energy провела переговоры о заключении соглашений с филиалами Google, а также проконсультировалась с государственным департаментом занятости и экономического развития, а также с округом Шербурн и городом Бекер, согласно письму Xcel, направленному в адрес Комиссии по коммунальным услугам штата Миннесота. В письме содержится просьба к государству до лета утвердить соответствующие контракты и "другие ставки, сроки и пересмотр тарифов".

"Мы рады, что Миннесота рассматривается для размещения такого крупного проекта, который имеет потенциал генерировать капитальные инвестиции в размере 600 миллионов долларов и, по данным Министерства занятости и экономического развития Миннесоты, создаст около 2000 рабочих мест", — сказал Кларк в заявлении.

В обмен на обещание обеспечить работой жителей города, Google будет освобождена от местных и окружных налогов сроком на два десятилетия, что составит не менее 14 миллионов долларов, сообщает Bloomberg. В то время как центр обработки данных будет работать на электроэнергии, производимой на ископаемом топливе, Google будет покупать эмиссионные квоты у поставщиков ветряной энергии в Южной Дакоте. Xcel также предоставляет Google первоначальную 10-летнюю скидку на счет за электроэнергию, что, по сути, означает, что другие потребители коммунальных услуг помогут субсидировать этот счет.

Это не первый раз, когда Google размещает свои мощности рядом с угольной электростанцией. В 2016 году она открыла центр обработки данных на месте бывшей угольной электростанции в Алабаме, получив более 80 миллионов долларов США в виде налоговых льгот и нераскрытой скидки на электроэнергию. Закрытие местных угольных электростанций, принадлежащих Tennessee Valley Authority (TVA), оставило региону сложную систему высоковольтных линий, многие из которых Google использовала для подачи энергии в новое здание. Google также заявляла, что ЦОД будет использовать только возобновляемую энергию, не указав при этом, какие именно источники будут задействованы.

К 2017 году Google готовится к масштабному расширению инфраструктуры. В течение следующих двух лет она потратит около 22 миллиарда долларов на открытие новых ЦОДов по всей территории США.

Google также хочет укрепить свою репутацию крупнейшего корпоративного покупателя энергии из возобновляемых источников. Десять лет назад компания встала на путь возобновляемых источников энергии, когда Ларри Пейдж, тогдашний генеральный директор Google, выпустил служебную записку, призывающую компанию стать углеродно-нейтральной. (Google намного опередила лидера облачных вычислений Amazon.com Inc. на этом фронте. Amazon говорит, что она рассчитывает стать углеродно-нейтральной к 2040 году. Google говорит, что в 2017 году она достигла нулевого уровня выбросов).

Технологические компании были самыми крупными потребителями эмиссионных кредитов на возобновляемую энергию в прошлом году, подписав договоры на покупку 6 400 мегаватт солнечной и ветряной энергии, по данным BloombergNEF. На Google приходится около 2700 МВт в виде кредитов на выброс углерода, у Facebook Inc. — 1100 МВт.

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