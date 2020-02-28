Помпео заявил, что США предложили Ирану помощь, но тот не делится информацией

Вашингтон предлагал Тегерану свою помощь Ирану по борьбе с коронавирусом.

Как передает РИА Новостм, об этом мировую общественность проинформировал государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в Палате представителей Конгресса страны.

Он напомнил, что сейчас действует американо-швейцарский гуманитарный канал для поставок в Иран необходимых товаров и медикаментов.

При этом Помпео выразил озабоченность тем, что власти Ирана, где, по его словам, нет развитой инфраструктуры здравоохранения, не делятся информацией по распространению заболевания.

Ранее сообщалось о том, что от коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи, также стало известно, что заразились вице-президент страны по делам семьи и женщин Масумех Эбтекар и заместитель министра здравоохранения Ираджа Харирчи.

В целом, Иран стал вторым государством в мире после Китая по числу заболевших коронавирусом – инфицировано более 245 человек, 26 умерли.