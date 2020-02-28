В Бокситогорском районе в берлоге нашли брошенных медвежат

В Бокситогорском районе Ленинградской области в берлоге найдены три медвежонка. Осиротевшие они чудом остались живы: ночью были заморозки, земля заледенела, а снега почти нет. Медведицу, которую спугнули лесорубы, вряд ли вернется, — так считают специалисты Комитета по охране животного мира.

Малышей забрали из леса, сообщают "Вести Санкт-Петербург". Они оправлены спасения медвежат-сирот в Тверскую область. Это единственное в стране место, где выхаживают брошенных детенышей бурого медведя и возвращают в дикую природу.

Отметим, для того, чтобы в дальнейшем медвежата смогли жить в лесу, сейчас им нельзя общаться с людьми и даже слышать человеческий голос.