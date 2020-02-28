Голодные и невыспавшиеся медведи угрожают жителям Подмосковья

Из-за аномально теплой зимы бурые медведи в Подмосковье не залегли в спячку. Экологи предупреждают, что голодные животные могут быть агрессивны, и рекомендуют жителям региона не заходить глубоко в лес.

Специалисты природоохранного фонда "Верховье" на протяжении нескольких лет наблюдают за флорой и фауной подмосковной экосистемы. Из их наблюдений следует, что в этом году медведям не хватает корма.

"Пища у медведей появится в апреле-мае, когда снег окончательно сойдет, вырастет свежая зелень и вскроются реки с рыбой, – рассказал порталу "Подмосковье сегодня" главный специалист "Верховья" Павел Воеводин. – Но до этого времени окраинные леса области, особенно на западе и севере, лучше не посещать".

Теплая зима коснулась не только медведей: в Московском зоопарке почти на месяц раньше срока проснулись сурки. Обычно они выходят из спячки в марте.