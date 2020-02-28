Игравшего с оперативниками в угадайку убийцу девочки взяли под стражу

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки 63-летний Николай Мишин из Краснодарского края будет дожидаться суда в следственном изоляторе. Мужчина полностью сознался в содеянном, более того, он даже помог следователям выйти на свой след.

Восьмилетняя Света из поселка Звезда Ленинградского района пропала 20 июня 2016 года, а тело ее нашли только в конце января года текущего. Обнаружить останки удалось с помощью коротких сообщений, которые с самого начала года начали появляться на стенах домов и заборах. В них автор давал указания, где надо искать тело. Доброхотом оказался сам Мишин — его задержали 26 февраля.

Из сбивчивого рассказа пенсионера следовало, что в день убийства девочка то и дело забегала к нему во двор и отвлекала от работы в гараже, тогда он схватился за молоток и одним ударом по голове убил ее. Тело на окраину поселка он вывез в багажнике своей машины и спрятал в канаве.

Три с половиной года мужчина держал рот на замке, но в начале 2020 года его заела совесть. Явиться с повинной он не осмелился, решив сообщить о месте захоронения с помощью рисунков. Так и оказался на допросе.

Подозреваемому — а именно в этом статусе пребывает пенсионер — грозит вплоть до пожизненного заключения.