Кевин Де Брюйне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Бельгийский полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, забивший победный мяч в ворота испанского "Реала" (2:1), признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

В борьбе за награду 28-летний хавбек обошел полузащитника "Баварии" Сержа Гнабри, футболиста "Барселоны" Серхио Бускетса и игрока французского "Лиона" Уссема Ауара.

Игрок недели: де Брейне 🤴



Гол + пас в матче с "Реалом" в #ЛигаЧемпионов 👏



Согласны с выбором болельщиков? pic.twitter.com/RNlGANilC3 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 28, 2020

Де Брюйне в матче с "Реалом" отдал голевой пас на Жезуса, а затем сам реализовал пенальти. Всего на счету бельгийца в составе "Сити" в текущем сезоне 34 игры, в которых он забил девять мячей и отдал 20 результативных передач.