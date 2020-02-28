Экран "смартфона будущего" заходит за край и прячет селфи-камеру

В Vivo пофантазировали на тему того, как будут выглядеть смартфоны недалекого будущего. Его предлагают оснастить 6,45-дюймовым безрамочным дисплеем, "заправленным" за края на 120 DEG, а под панель спрятать 16-мегапиксельную селфи-камеру.

Экран Apex 2020 простирается за пределы корпуса намного дальше, чем панель прошлогоднего флагмана Nex 3. Светопропускание области, где находится "фронталка", было увеличено в шесть раз, что позволило добиться более высокого качества изображения вкупе с программными алгоритмами. Никаких портов, отверстий и разъемов у концептфона не предусмотрено — управлять им можно только посредством виртуальных кнопок.

"Смартфон будущего" задумали укомплектовать 48-мегапиксельным датчиком с балансной стабилизацией и возможностью 5-7,5-кратного оптического зума. Благодаря "перископической" конструкции общая толщина фотомодуля составляет 6,2 мм, что позволяет уместить его в 8,8-мм корпусе.

Система стабилизации 48-мп объектива, говорят в Vivo, была вдохновлена устройством зрения хамелеонов, которые по отдельности вращают глазами для отслеживания объектов. В компании заверили, что их технология в 200 раз превосходит традиционные системы оптической стабилизации, что позволяет записывать более плавное видео и увеличить длительность выдержки при съемки ночью.

Помимо этого, у Apex 2020 предусматривается поддержка беспроводной зарядки мощностью 60 Вт, которая полностью заряжает батарею емкостью 2000 мАч за 20 минут. Ни один современный смартфон так быстро заряжаться не может. Тажке "в наличии" — флагманский чип Snapdragon 865, 5G-модуль, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Apex 2020 должны были показать посетителям Mobile World Congress (MWC). Одну из главных IT-выставок года планировали открыть 24 февраля, однако впоследствии мероприятие отменили из-за эпидемии, вызванной вспышкой коронавируса Covid-19. В результате в Vivo ограничились публикацией ролика на YouTube.

Это уже третий концептфон Vivo. Почти наверняка эта футуристическая модель не поступит в продажу, а послужит основной для последующих устройств, как было, например, с Vivo Nex.