Гигантский завод Hyundai закрыли из-за коронавируса

Компания Hyundai вынуждена была закрыть один из своих крупнейших заводов в Южной Корее: один из сотрудников предприятия в Ульсане выдал положительный результат анализа на коронавирус. Его коллеги отправлены в карантин.

Это закрытие можно считать новым ударом по позициям Hyundai, которая только начала оправляться от кризиса, вызванного паузой в поставках комплектующих из Китая. На заводе в Ульсане, где остановлено производство, Hyundai выпускает кроссоверы Palisade, Tucson и Santa Fe, а также Genesis GV80.

Само предприятие находится всего в часе езды от эпицентра распространения коронавируса. Как уточняет Automotive News, Южная Корея сейчас занимает второе место по числу заболевших после Китая. В пятницу сообщалось о 256 новых случаях зафиксированных заражений.

Производственный комплекс в Ульсане состоит из пяти заводов, которые совокупно выпускают до 1,4 млн машин в год, или примерно 30% всего объема производства Hyundai. Работают там 34 тысячи человек. Сколько именно из них отправились в карантин, пока не уточняется. Неизвестно также, когда именно будет возобновлено производство: официально компания сообщила лишь о том, что завод, где работает заболевший, будет дезинфицирован.

О проблемах с работой предприятий из-за коронавируса за пределами Китая сообщали сразу несколько мировых автопроизводителей, включая Nissan и Fiat, причем в Nissan всерьез опасались и сбоев на заводе в Санкт-Петербурге. Российские производители смотрят в будущее в целом оптимистично: возможных пауз в поставке комплектующих опасаются только на УАЗе и КАМАЗе.