Китайские системы для самоуправляемых автомобилей показали себя лучше американских

Системы автономного вождения, разработанные в Китае, оказались совершеннее американских. Лидером стала Baidu: водителям её беспилотников приходится реже вмешиваться в процесс управления "умным" автомобилем, чем Waymo и Cruise. Об этом следует из ежегодного отчета Департамента транспортных средств Калифорнии - ведомства, которое выдает водительские удостоверения и регистрирует автомобили на территории штата.

Рейтинг самостоятельности машин-беспилотников, которые тестировались на трассах общего пользования Калифорнии в 2019 году, возглавил Baidu - владелец самого посещаемого поисковика в Китае. Четыре его робомобиля проехали около 174 тыс. км, а инженерам-испытателям за это время пришлось взять управление на себя всего шесть раз.

Waymo - подразделение американского холдинга Alphabet, владельца Google - впервые сместили на второе место. 153 "умные" машины этой компании в прошлом году преодолели общее расстояние 23 миллиона км. У Waymo средняя частота на один перехват составила 21 тыс. км против 29 тыс. км у Baidu. Беспилотники Cruise - подразделение General Motors - получили "бронзу" с частотой около 19,7 тыс. км на вмешательство.

Однако в Waymo пояснили, что в основном тестируют свои автономные системы за пределами Калифорнии, поэтому их реальный суммарный пробег намного больше, а частота вмешательств меньше. В 2018 году, напомнили в компании, в штате Аризона был запущен первый в мире коммерческий сервис автономных пассажирских перевозок Waymo One. В декабре 2019-го этой услугой активно пользовались свыше 1500 клиентов.

Как отмечает TechNode, китайские компании заняли половину первой десятки списка. Четвертая строчка досталась AutoX, которая спонсируется Alibaba (примерно 17,2 тыс. км на вмешательство), пятая - Pony.ai из Гуанчжоу (10,4 тыс. км). Впервые в рейтинг попали робомобили Didi, крупнейшего такси-сервиса в Китае (2,4 тыс. км), а самоуправляемые грузовики PlusAI проезжали в среднем 1,5 тыс. при одном перехвате.