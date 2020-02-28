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28 февраля 202019:19

Страховщики потеряют миллиарды в случае отмены Олимпийских игр в Токио

EPA

Страховые компании мира понесут серьезные потери, если вспышка коронавируса приведет к отмене летних Олимпийских игр в Токио, поскольку это приведет к выплате миллиардов долларов, передает Reuters.

В Японии ранее сообщили о более 200 случаев заболевания коронавирусом, а во всем мире было отмечено более 80 тысяч случаев, при этом жертвами коронавируса стали уже около 2800 человек.

Правительство премьер-министра Синдзо Абэ приказало отменить многочисленные спортивные мероприятия, поскольку оно пытается сдержать распространение эпидемии.

В то же время кабмин пообещал, что Олимпийские игры, в которые Япония уже инвестировала около 12 миллиардов долларов, будут проведены, как и планировалось.

Однако в мире сохраняются опасения по поводу того, что Игры могут быть отложены, перенесены или даже отменены, и на этой неделе было объявлено, что решение члена Международного олимпийского комитета (МОК) Дика Паунда должно быть принято к маю.

Потенциальные потери от отмены такого крупного мероприятия будут тем выше, чем позднее будет объявлено об окончательном, сказал Адриан Томас, директор страхового брокера Aon.

"Если они отменят (Игры) за 2-3 недели до начала мероприятия, они потратят все, что им нужно потратить. Если у них будет три месяца до начала мероприятия, то появится возможность сэкономить", — сказал Томас.

МОК тратит около 800 миллионов долларов США на страхование каждой летней Игры, что покрывает большую часть инвестиций в размере примерно 1 миллиарда долларов, которые он делает в каждом принимающем городе.

По оценкам источников в компаний по страхованию, комитет заплатит премию в размере около 2-3%, предоставив счет в размере до 24 миллионов долларов США для страхования события в Токио.

Легко распространяемые заболевания, такие как коронавирус, часто исключаются из стандартной страховки на случай отмены, но Алли Маклин из Allianz Global Corporate & Speciality в Лондоне заявил, что большинство держателей полисов крупных мероприятий все же приобретают покрытие против инфекционных заболеваний.

Allianz согласился с МОК застраховать проведение Олимпиад с 2021 по 2028 год, но ее генеральный директор заявил на прошлой неделе, что немецкий страховой гигант не участвовал в страховании Игр в Токио.

Местные организаторы, спонсоры Олимпийских игр, мерчендайзеры, отельеры, компании по прокату автомобилей и туристические фирмы также обычно покупают страховку, хотя она может не покрывать их полную стоимость.

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