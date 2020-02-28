УАЗ Хантер внезапно стал полностью электрическим

В Ульяновске отмечают, что востребованность российских внедорожников на рынках европейских стран растет чуть ли не лавинообразно. И партнерство УАЗа с одним из чешских производителей электромобилей призвано открыть пожилому "Хантеру" новые стороны Старого света.

Трансформацией классического внедорожника в электрокар займется фирма MW Motors: чешские инженеры не только разработали проект переоснащения, но и планируют на своих мощностях выпускать такие "Хантеры".

Характеристики электровнедорожника пока неизвестны (силовой агрегат еще не закончил цикл испытаний), но ульяновцы уже поспешили успокоить поклонников: внедорожные достоинства "Хантера" не пострадают. Ему сохранят и кузов, и раму, и трансмиссию с "понижайкой": ликвидируют только ДВС.

И, очевидно, топливный бак, место которого займет блок аккумуляторов емкостью от 56 до 90 кВтч. Продавать электровнедорожник планируется тем экономным европейцам, которые нуждаются в неприхотливом транспорте для особо тяжелых условий, а также компаниям из сельскохозяйственной, горнодобывающей и лесной сфер. Правда, "Охотника" при этом перекрестят под "Спартанца": на рынок Европы новинка выйдет под именем MWM Spartan.

Помогут чехи ульяновцам и с возвращением в Великобританию. Та же компания взялась разработать и выпустить внедорожник с правосторонним расположением органов управления. Такую версию планируется производить как с ДВС, так и с электромотором, а сертификация праворульного УАЗа намечена на конец нынешнего года.