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28 февраля 202018:52

Коронавирус принес в Китай рецессию

Global Look Press

Китайская экономика, согласно официальной статистики, увеличилась на 6,1% в 2019 г., самый медленный рост за последние тридцать лет. Следует отметить, что каждый год последнего десятилетия назывался в Китае “самым медленным с 1990 г.”. По словам китайских чиновников, темпы роста Поднебесной плавно приближаются к 6%, поскольку правительство отдает предпочтение качественному росту, а не просто высоким цифрам.

С учетом того, что в 2019 г. запасы непроданной стали достигли рекордного уровня, продажи автомобилей рухнули на 8%, мобильных телефонов на 7%, а экспорт увеличился всего на 0,5%, удивительно, что экономика Китая вообще выросла в прошлом году.

Западные экономисты, тем не менее, склонны считать, что она растет — вопрос лишь насколько. Независимые анализы, основанные на спутниковых наблюдениях и других прямых измерениях, показывают, что темпы роста составляют от 3 до 3,5%. Модели, основанные на косвенном моделировании темпов роста, дают примерно те же цифры.

Если Китай вошел в 2020 г. с ростом в 3%, не следует ожидать, что этот показатель сохранится по итогам года. Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая. А Хубэй — не единственный пострадавший регион.

Еще шесть провинций подтвердили случаи заболевания коронавирусом (по состоянию на 26 февраля), включая такие экономические центры на юге Китая, как Гуандун (1347 случаев) и Чжэцзян (1205 случаев). Согласно официальным данным, распространение вируса резко замедлилось в этих шести провинциях: лишь пять новых случаев на этой неделе зафиксировано в Гуандуне и ни одного в других.

Но если вы верите, что в шести провинциях, где в общей сложности подтверждено 6762 случаев смертельного заболевания, за всю неделю не было ни одной нового заражения, то тогда вы должны поверить и в существование жизни на Марсе, пишет в The National Interest эксперт Centre for Independent Studies Сальваторе Бабонс.

В последние дни ни одна провинция Китая, за исключением Хубэй, не сообщила о более чем одном или двух новых случаях заболевания в день. Это выглядит более фантастическим, чем официальные темпы роста ВВП Китая.

В минувшие выходные Гуандун, на долю которого приходится почти 11% ВВП страны, снизил официальный уровень угрозы, явно пытаясь заставить людей вернуться на рабочие места. Но сборочные заводы провинции не могут открыться, если их сотрудники застряли в других регионах Поднебесной. Миллионы рабочих до сих пор не вернулись в Гуандун после празднования китайского нового года.

Предвидя армагеддон, Китай отчаянно пытается перезапустить экономику. Но это не так просто. Правительство хотело возобновить работу в первую неделю февраля, но все, чего оно добилось — распространение коронавируса в Гуандуне, что привело к более масштабной остановке производства. Во вторую неделю февраля власти повторили попытку, но с тем же результатом.

В третью неделю месяца, согласно официальным данным, количество заболевших и погибших от коронавируса неожиданно перестало стремительно расти. А на этой неделе уже зафиксировано менее 100 новых зараженных за пределами провинции Хубэй.

Но в эту статистику невозможно поверить. Китай может манипулировать экономическими цифрами, но не вирусом. Использование ложной статистики для запуска бизнеса и передвижения людей приведет лишь к новой волне заболеваний и закрытий.

Эти закрытия дорого обходятся китайской экономике. Промышленное производство, строительство и транспорт составляют примерно 45% ВВП. Падение активности в этих трех секторах на треть в течение одного месяца обойдется Китаю примерно в 1,25% ВВП. Более реалистичное снижение на две трети в течение одного месяца, за которым последует падение на одну треть во втором месяце, будет стоить Китаю 3,75% ВВП или больше, чем весь его (истинный) рост в 2019 г. И это без учета замедления сектора услуг.

Трудно представить сценарий, при котором экономика Поднебесной вообще вырастет в этом году. В первой половине года, безусловно, произойдет спад. Не удастся Китаю избежать снижения ВВП в I и II кварталах 2020 г.

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