Тренер "Спартака" Тедеско: "Динамо" – соперник очень серьезный

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура российской премьер-лиги против столичного "Динамо".

"Динамо"? Это хорошая команда, которая пробовала зимой различные тактические схемы, поэтому мы готовимся к нескольким вариантам, – приводит слова Тедеско пресс-служба "Спартак". – Могу выделить немца Филиппа, форварда Комличенко, знаем по "Штутгарту" Шунича. Словом, соперник очень серьезный".

Напомним, матч "Динамо" – "Спартак" состоится в субботу, 29 февраля, и начнется в 16:30 по местному времени. "бело-голубые" с 24 очками занимают восьмое место в турнирной таблице, а "красно-белые" расположились на десятой строчке, имея в активе на два очка меньше.