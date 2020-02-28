28 февраля 202019:48

Запуск 5G в России отложат на два года

Сроки запуска мобильных сетей 5-го поколения в России будут пересмотрены. 5G-сети, которые по нацпрограмме "Цифровая экономика" предполагалось развернуть в 10 российских городах-миллионниках к 2022 году, могут быть запущены на два года позже.

Об этом сообщила директор по стратегическому развитию "Ростелекома" Алеся Мамчур, передает "Интерфакс". "Сроки по покрытию двигаются. Планы становятся чуть менее амбициозными. И планы по покрытию 10 городов-миллионников озвучиваются на 2024 год, - пояснила она. - Прежде всего [это] связано с перспективами использования отечественного оборудования для развития 5G и с вопросами выделения частот".

По словам Мамчур, правительство новые сроки пока не одобрило, но документ уже был внесен в Минкомсвязи. Корректировки в нацпрограмму обсудят регулятор и участники рынка, добавила она.

Ранее РБК сообщило, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может отказаться от распределения частот для 5G посредством аукционов. По новой схеме, вместо торгов операторы смогут развивать сети нового поколения на уже выделенных им частотах 2G, 3G или 4G. Такое решение может быть принято на заседании ГКРЧ 10 марта.

Помимо этого, остается нерешенным вопрос с частотами 3,4-3,8 ГГц, в которых 5G-сети развиваются в большинстве стран мира. В России самый перспективный диапазон для нового поколения мобильных сетей занят силовыми ведомствами.

Текст: Вести.Hi-tech

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