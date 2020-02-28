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Конфликт в Сирии 1 час назад

28 февраля 202021:21

Резкое обострение обстановки в Идлибе: среди террористов оказались турецкие военные

Резкое обострение обстановки в Идлибе: среди террористов оказались турецкие военные

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Тема — ситуация в Сирии. И, прежде всего, в Идлибе, где минувшей ночью погибли турецкие военные. Участники встречи обеспокоены эскалацией напряженности, причина которой — наступление экстремистов на позиции сирийских войск. В Совбезе особо отметили, что никто из турецких военных на наблюдательных постах, размещенных в Идлибе по согласованию с Россией, не пострадал. Все погибшие находились в районе наступления боевиков, и об этом турецкая сторона не сообщала, несмотря на запросы. Участники совещания подчеркнули: турецкие военные в идлибской зоне за пределами наблюдательных постов находится не должны.

Сегодня же Идлиб стал темой телефонного разговора Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа состоялась по инициативе Анкары. Как отмечают в Кремле, лидеры выразили серьезную озабоченность последними событиями и отметили важность повышения эффективности координации действий по каналам министерств обороны. Президенты обсудили выполнение российско-турецких договоренностей 2018 и 2019 годов, подчеркнули приоритет борьбы с терроризмом и договорились проработать возможность встречи на высшем уровне в ближайшее время. И, как уже вечером сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такая встреча может состояться в Москве — либо 5, либо 6 марта. Дата сейчас уточняется.

Как ранее сообщалось, минувшей ночью в Идлибе турецкие военные попали под обстрел сирийской армии. Погибли более 30 человек. В Минобороны России сообщили, что трагедия произошла во время попытки масштабного наступления боевиков. Попавшие под огонь турецкие военнослужащие находились в рядах наступавших. ВКС России в данном районе не применялись. Анкара, тем временем, заявляет, что начала ответную операцию. Прямо в зоне боевых действий находится наш военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

По его словам, обстановка в районе сирийского Серакиба действительно сложная. Боевики продолжают попытки прорвать оборону сирийской армии. В районе пересечения трасс М4 и М5 под огнем находятся сразу несколько населенных пунктов. Причем, турецкая армия наращивает усилия и бьет из реактивной и ствольной артиллерии по позициям сирийских военных.

Турция поддерживает наступательные операции боевиков террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", это бывший филиал "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Сирии. Ранее группировка именовала себя "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России), то есть это признанная международным сообществом террористическая группировка. Турецкие военные действуют, как на земле, в рядах террористов, так и поддерживают артиллерийским огнем и разведданными. В небе над Идлибом работают турецкие беспилотные летательные аппараты. Турецкая артиллерия поддерживает наступательные операции радикалов.

Как отмечает военкор, боевики также используют турецкую бронетехнику и турецкие танки, чтобы наносить удары по бойцам сирийской армии. При этом турецкие военные перебросили в район современные высокоточные артиллерийские системы, а также применяют реактивные системы залпового огня Т-300, которые бьют на 100 километров и оснащены кассетной боевой частью с осколочно-фугасными элементами.

Обстановка по всей линии соприкосновения крайне сложная. Стало понятно, что турецкие вооруженные силы также применяют подразделения сил специальных операций, а это значит, что Анкара готовится к диверсионным действиям на территории Сирии — к налетам, засадам и рейдам. Под угрозой колонны снабжения и колонные бронетехники, которые перемещаются в тылу территории, что контролируют правительственные силы.

Боевики ведут себя крайне дерзко, используют следующую тактику: ждут, пока отработает турецкая артиллерия, после чего максимально быстро сближаются с позициями бойцов сирийской армии и начинают ближний бой, используя стрелковое оружие. Если обстановка для боевиков складывается тяжело, то они отступают, прикрываясь турецким присутствием. Для них опорные пункты турецких вооруженных сил является чем-то вроде "зонтика". Сразу же отходят к позициям вооруженных сил Турции, после чего огонь сирийской армии прекращается, так как официально посты турецких вооруженных сил пользуются в зоне деэскалации неприкосновенностью.

При этом контртеррористическая операция сирийских вооруженных сил продолжается. На юге провинции Идлиб силы 25-й бригады под командованием уже легендарного здесь генерала Сухейла успешно проводят мероприятия по ликвидации террористов, которые находятся в населенных пунктах долины Аль-Габ, сейчас там заканчивается операция — террористы терпят поражение, в районе Серакиба — это место наиболее активных действий турецких вооруженных сил. Уже накопилось достаточно доказательств непосредственного открытого участия турецкой армии в боевых действиях, которые ведут боевики. В частности, съемочная группа ВГТРК (и еще одна съемочная группа, которая работает в Сирии) зафиксировала турецкие боеприпасы, которые бросили боевики при отступлении из одного из населенных пунктов.

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