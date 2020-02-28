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Конфликт в Сирии 11 минут назад

28 февраля 202020:42 Михаил Антонов

Гибель турецких военных в Сирии: Эрдоган созывает саммит НАТО и пугает Европу беженцами

Гибель турецких военных в Сирии: Эрдоган созывает саммит НАТО и пугает Европу беженцами

Ситуацию в Сирии сегодня обсудили по телефону начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Также состоялся разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Ранее Лавров выразил Турции соболезнования, но при этом призвал ее выполнять договоренности о зоне деэскалации в Идлибе. Ну, а в полночь по московскому времени на экстренное заседание соберется Совбез ООН. Встреча пройдет в открытом формате. Совет послов стран НАТО положение уже обсудил, но никаких поводов для оказания дополнительной помощи Турции не увидел. Впрочем, европейских членов блока куда больше волнует открытие Анкарой границ для беженцев.

За 70 лет существования НАТО это был шестой раз, когда один из членов альянса задействовал четвертую статью вашингтонского договора — собирал союзников для экстренных консультаций. Это можно сделать в том случае, если инициатор встречи чувствует угрозу своей безопасности, территориальной целостности и политической независимости. Какая из этих позиций волнует Турцию, ведущую военные операции на чужой территории, не ясно, но союзники возражать не стали. Проконсультировались.

"Сегодняшнее заседание — ясный признак солидарности с Турцией. Союзники уже поддерживают Анкару, мы усилии противовоздушную оборону страны. Но союзники думают о том, какую еще поддержку можно оказать Турции, столкнувшейся со страшным конфликтом в Сирии", — говорит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Чтобы направить мысли союзников в нужное русло, прошедшей ночью Анкара открыла границы, и информационные каналы заполнили знакомые кадры: сотни людей, ищущих европейского гостеприимства, высаживаются на греческий берег.

По некоторым оценкам, на территории Турции своей очереди на переезд в Евросоюз ожидают около миллиона мигрантов. Журнал Der Spiegel пишет, что таким образом Эрдоган принуждает европейцев встать на свою сторону. Ночной десант как предупреждение — дальше будет больше. На турецко-болгарской границе неспокойно.

"Я распорядился отправить армию, жандармерию и патрульные катера для контроля ситуации на границе. Мы намерены вступить в прямые переговоры с президентом и главой МИД Турции. Нам нужно полное взаимодействие в НАТО, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем", — заявляет премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Режим Эрдогана в Европе очень не любят, считают авторитарным и исламистским. Однако угроза повторения осени 2015 года должна отбить у европейских властей желание вникать в очень существенные детали: на чьей земле и при каких обстоятельствах погибли турецкие военные.

"В ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри этой идлибской зоны сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать, подавлять террористов. И мы здесь не можем запрещать сирийской армии выполнять требования, которые записаны в резолюциях Совета Безопасности ООН о беспощадной, бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях", — сообщил Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Эта логика безупречна, если не делить террористов на плохих и хороших. Следовательно, она недоступна для восприятия на Западе, который сам Эрдоган постоянно обвиняет в спонсировании терроризма.

Моральная поддержка, которую он получил сегодня в НАТО, стоит недорого. И сочувствие неискреннее.

О том, что действительно думают в Европе и США по поводу ситуации в Идлибе, проговорилась газета Der Tagesspiegel, которая поспешила выступить с утверждением, что Западу больше не надо бояться стратегического альянса между Россией и Турцией.

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