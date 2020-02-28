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Коронавирус 15 минут назад

28 февраля 202020:35 Александр Балицкий

Китайцы борются с коронавирусом народными методами, пока нет вакцины

В Азербайджане коронавирусом заболел россиянин, прибывший туда из Ирана. Его изолировали в инфекционном блоке. По словам врачей, состояние пациента стабильное. Идет поиск тех, с кем он контактировал. В российском посольстве в Баку сообщили, что готовы оказать ему все необходимое содействие. В самом Иране уже почти 400 заболевших. Там приостанавливают работу парламента и закрывают школы.

Первые случаи заражения появились 28 февраля в Новой Зеландии, Нигерии, Литве и Белоруссии. В Швейцарии уже подсчитывают убытки от отмены из-за вируса знаменитого Женевского международного автосалона. В Монголии в карантин попал даже президент. После поездки в Китай он и вся делегация две недели будут находиться под наблюдением врачей.

А вот случай заболевания у члена экипажа на итальянском круизном лайнере пока не подтвердился. Корабль, наконец, пустили в порт Мексики. Правда, непонятно, когда 4,5 тысячи пассажиров смогут сойти на берег… и захотят ли – после того, как несколько часов назад Мексика объявила о первых случаях заражения. Чрезвычайную ситуацию объявили на японском острове Хоккайдо. И только что в российском МИДе призвали россиян учитывать сложившуюся там тяжелую ситуацию при поездках в Японию.

В Китае миллионы поклонников переживают за актера Джеки Чана – есть опасения, что и он мог подхватить инфекцию.

Вот он – настоящий индекс китайской деловой активности: не биржи Шанхая или Гонконга, а крупнейший в мире рынок в Иу, откуда товары развозили по всему миру, после почти двух месяцев простоя открывает 70 процентов павильонов. На входе, как и везде, измеряют температуру посетителей, а лестницы дезинфицируют. Но продавцы снова выставляют товар на полки – это главная новость для трейдеров.

А это Ухань и кадры из соцсетей, что еще вчера казались невозможными. Судя по комментариям – очередь на возобновивший работу завод. Карантинный режим еще не снят, поэтому ведутся длительные проверки. Миллионы рабочих рук, оказавшиеся во время эпидемии в других провинциях, массово возвращаются на предприятия по всему Китаю.

"В тех регионах, где минимальный риск заражения, мы организуем чартерные перевозки. Кроме того, часть трудовых ресурсов перебрасываем для сельхозработ на время посевной", – рассказал замглавы министерства социального обеспечения и человеческих ресурсов КНР Ю Цзюнь.

Каждый день простоя – это миллиардные потери. Вот в провинции Ляонин шесть тысяч рабочих тянут новую ветку газопровода "Сила Сибири". Обещают сдать в срок. Тем временем премьер КНР Ли Кэцян отправляется с инспекцией в национальную лабораторию – проверить, как идет работа над созданием вакцины против коронавируса.

В ее отсутствие китайские врачи задействуют весь арсенал средств. Даже бьют пациентов по рукам. Это не утренняя зарядка и не коллективное самоистязание, а древняя китайская практика, что помогает разгонять кровь. Методы традиционной медицины – от иглоукалывания до прогреваний скрученной в сигары полынью – в больницах используют все активнее. И вместе с современными препаратами выдают пакетики со специальными отварами. Целебные корешки и травы для зараженного Хубэя расфасовывают в промышленных масштабах. Для каждого пациента – своя дозировка.

Выпить противовирусный отвар в Пекине предлагают всем желающим – бесплатно. Прямо у входа в клинику традиционной медицины поставили специальный термос – можно подойти, налить. Судя по всему, жители соседних домов так и делают. Здесь же инструкция: принимать два раза в день по 150 миллилитров.

"Китайская традиционная медицина применялась для лечения 80 процентов больных с коронавирусом. И более чем в 90 процентах случаев им стало значительно лучше", – отметил главный врач клиники традиционной медицины Цзян Липин.

Но это – в Китае. В других странах все только начинается. В Южной Корее, где сегодня самый масштабный после КНР очаг эпидемии, зараженных уже больше двух тысяч, и к слову "карантин" уже привыкают. В Китае на него отправили даже Джеки Чана – после того, как неделю назад актер побывал на вечеринке в Гонконге, где, как потом выяснилось, были и те, кто слег в больницу с коронавирусом COVID-19.

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