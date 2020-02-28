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Коронавирус 1 час назад

28 февраля 202021:20 Елена Горяева

Италия в красной зоне: коронавирус ударил по туризму и образу жизни

Италия в красной зоне: коронавирус ударил по туризму и образу жизни

Стало известно о четырех новых погибших от коронавируса в Италии, которая остается главным очагом распространения инфекции в Европе. Всего скончался 21 человек, заразившихся – более 800 человек. Самая опасная ситуация в северной области Ломбардия, там больше всего пациентов — около 400. В зоне карантина десяток городов.

Самое опасное на сегодня место в Европе — Кодоньо, эпицентр красной зоны коронавируса. В город не пускают, стоят кордоны. 10 населенных пунктов провинции Лоди вот уже почти неделю полностью изолированы.

Футбольные матчи при пустых трибунах, закрытые школы, детей на улицах не видно, взрослые без особой надобности из дома не выходят — так живет сегодня остальной север Италии. В 50 км от красной зоны находится город Виджевано. Настроение тревожное.

Журналисты приехали к главному редактору местной газеты, которая накануне вышла с громким заголовком: "Подтвержден первый случай коронавируса в Виджевано".

- Ты не боишься паники из-за свой первой полосы?

- Нет, я не считаю что мы посеяли панику. Главное — знать правду. Журналисты сработали отлично.

- Сегодня утром подтвержден второй случай коронавируса?

- Да, и я думаю ситуация будет развиваться дальше. Это еще не конец.

В СМИ и соцсетях не стихает яростная полемика на тему того, как власти среагировали на накрывшую страну инфекционную лавину. А уж давнее противостояние севера и центра только усилилось.

- Почему это произошло именно в Италии, а не в соседних Франции или Испании?

- Если они будут делать столько же проверок, сколько мы, у них будет такой же результат, — отвечает Андреа Сала, мэр Виджевано.

- Пик эпидемии пройден?

- Думаю, пока еще нет.

Эспрессо после обеда, просекко на аперитив и долгий поздний ужин на открытом воздухе с друзьями — без этого настоящую Италию представить невозможно. Но кризис с коронавирусом нанес удар именно по самым сильным и, как казалось, незыблемым позициям: туризму и знаменитому на весь мир образу жизни — теплому, беззаботному и очень вкусному. Рестораторы в отчаянии, ведь сейчас последнее, что делают люди — это идут попить кофе в людное место.

- Как проживут итальянцы без привычных встреч с друзьями по субботам и воскресеньям здесь на площади? Как проживет бизнес?

- Бизнес рухнул на 70 процентов, ущерб огромный. Но Италия всегда остается Италией. Первый шок прошел, — рассказывает Энцо Стилла, владелец бара в Виджевано.

- В воскресенье можно к тебе на аперитив?

- Конечно! Бары вновь открыты. Надеюсь, все здесь соберутся — все друзья и самые красивые женщины.

Но несмотря ни на это, жители проявляют оптимизм и бесконечный итальянский юмор. Правда, юмор этот местами черный: "Спасибо коронавирусу. Trenitalia продезинфицирует все поезда, что она не делала с 1973 года!"

Бурно обсуждают и безумные цены на средства дезинфекции, которые исчезли из аптек и супермаркетов, но всегда есть у перекупщиков в Интернете.

Так что никакой паники: Bel Paese — как называют свою страну итальянцы — все начнет с нуля.

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