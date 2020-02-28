ЦИК утвердил проект документа о порядке голосования по поправкам в Конституцию

Поправки в Конституцию обсуждали 28 февраля на заседании Центральной избирательной комиссии. Итог – ЦИК утвердил проект документа о порядке проведения голосования. Одно из важных положений – граждане смогут отдать голос досрочно, если на это будет уважительная причина.

На заседании Центризбиркома слово "прозрачность" звучит постоянно. Востребованы будут все наработки, которые зарекомендовали себя за последнее время. Например, если известно, что на участок прийти не получится, допустим, из-за командировки, разрешат проголосовать досрочно. На это отводится целых трое суток до дня голосования. Отдать свой голос можно будет и на другом участке.

"Участник голосования будет вправе отдать заявление о голосовании по месту своего нахождения в период, который начинается через семь дней со дня официального опубликования решения о назначении общероссийского голосования и заканчиваться за пять дней до дня голосования", – сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Заявление можно будет подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг, через многофункциональные центры предоставления госуслуг и через территориальную, либо участковую комиссию.

Но в экстренных случаях – например, из-за болезни – отметку в бюллетене разрешат поставить на дому. Процедура расписана до мелочей. Сотрудникам избиркома даже дотрагиваться до бюллетеней запрещено. Кроме того, почти 14 тысяч участков будут оснащены электронными урнами.

После голосования у Центризбиркома будет пять дней на то, чтобы окончательно подвести итоги, хотя первые результаты, конечно, появятся гораздо раньше.

Продолжается и общественная дискуссия о содержании самих поправок. В ней активно участвует и Русская Православная церковь.

"Уже предложены ряд заслуживающих поддержки поправок. Среди них – необходимость закрепления статуса брака как союза мужчины и женщины. Для традиционных религий это положение представляет мировоззренческую ценность, – заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. – Ведь мы нередко встречаемся с попытками на уровне международных учреждений пересмотреть ценность семьи, заменить её на формы сожительства, что нравственно недопустимо по своей природе".

Обсуждение идет и на Охотном Ряду. Одобрены ко второму чтению поправки, касающиеся местного самоуправления. Они позволят более эффективно выстроить на местах систему взаимодействия с органами госвласти.

"Речь идет о том, что органы местного самоуправления решают установленные федеральным законом вопросы местного значения. В том числе, самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, обеспечивают доступность медицинской помощи", – пояснил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

Второе чтение законопроекта может состояться в Думе уже 10 марта, в этот же день ЦИК планирует обсудить предстоящую процедуру голосования с экспертами, чтобы все прошло безукоризненно.

Подготовка к голосованию идет энергично. На участках предстоит заранее развесить плакаты, протестировать электронные устройства. Главное требование – никаких сомнений в прозрачности и шероховатостей быть не должно.